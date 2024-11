Zwickauer Innenstadt: Sechs Einbrüche in einer Nacht

In der Zwickauer Innenstadt gab es in der Nacht sechs Einbrüche. Die Polizei ermittelt. © Mike Müller

"In der Nacht zum Mittwoch drangen unbekannte Täter gewaltsam in mehrere Räumlichkeiten an der Hauptstraße, Inneren Schneeberger Straße, Marienstraße und am Marienplatz ein", teilte die Polizei mit.

Betroffen waren die Büroräume einer Zeitung, ein Friseurladen, zwei Bekleidungsgeschäfte und ein Spielzeugladen.

Die Täter versuchten auch, in einen weiteren Laden einzubrechen, gelangten aber nicht ins Innere.

Laut Polizei werde derzeit noch geprüft, was jeweils gestohlen wurde. Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens sind noch keine Angaben möglich. Die Ermittlungen sind in vollem Gange.