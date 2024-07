17 Tonnen Lachs für 100.000 Euro aus Lastwagen geklaut: Wer braucht so viel Fisch?

Rund 17 Tonnen Lachs wurden aus dem Lastwagen geklaut. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Der Wert der 17 Tonnen schweren Ladung beträgt mehr als 100.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Am Dienstagabend hatten Polizisten das leere Sattelzuggespann in Norderstedt (Schleswig-Holstein) entdeckt, nachdem die polnische Eigentümerfirma dessen Position per GPS festgestellt hatte.