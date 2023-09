45-Jähriger mit schweren Kopfverletzungen auf Sylt gefunden

In Westerland wurde der schwer verletzte 45-Jährige gefunden. (Symbolbild) © picture alliance / dpa

Nach Angaben der Polizei wurde der 45-Jährige gegen 4 Uhr in Westerland in der Friedrichstraße in Höhe der Hausnummer 2 mit schweren Kopfverletzungen am Boden liegend aufgefunden.

Der Verletzte sei anschließend zur weiteren Behandlung in ein Flensburger Krankenhaus gebracht worden, heißt es weiter.

Die Hintergründe zu dem Vorfall sind noch unklar, so die Polizei. Eine Straftat könne nach dem jetzigen Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden.