Achtung Autofahrer: Sylt ist kommende Woche drei Tage lang nicht mit dem Autozug erreichbar

Westerland - Wegen Bauarbeiten in Westerland auf Sylt fahren kommende Woche drei Tage lang keine Autozüge zwischen dem Festland und der Insel.

In der kommenden Woche soll das elektronische Stellwerk (ESTW) der Bahnhof Westerland in Betrieb genommen werden. Auch in Niebüll und Tönning werden die alten Stellwerke durch elektronische Stellwerkstechnik ersetzt.