Karl-May-Spiele: Produktion mit Alexander Klaws kostet mehrere Millionen Euro

Von Christiane Bosch Bad Segeberg - Am kommenden Freitag starten in Bad Segeberg die Karl-May-Spiele. Das neue Stück heißt "Halbblut" und kostet in der Produktion mehrere Millionen Euro.

Alexander Klaws (41) übernimmt erneut die Rolle des Winnetou. © David Hammersen/dpa Eine Eisenbahn fährt durchs Bühnenbild, Reiter führen auf galoppierenden Pferden Kunststücke auf und ein herrlich böser Gangsterboss plant Fieses: Eine Woche vor der Premiere des Stücks "Halbblut" in der Kalkberg-Arena in Bad Segeberg sind mehrere Szenen der Karl-May-Spiele offiziell vorgestellt worden. Seit dreieinhalb Wochen probt das Team bereits. "Wir haben das Stück in den vergangenen 70 Jahren erst viermal auf die Bühne gebracht", sagte Geschäftsführerin Ute Thienel. Neu sei in dieser 72. Saison allerdings, dass die Bühnenbildner dafür den Charme der amerikanischen Südstaaten an den Kalkberg geholt haben. "Wir haben eine prächtige weiße Villa mit Balkon und Veranda im Stil von 'Fackeln im Sturm' und 'Vom Winde verweht'." Schleswig-Holstein Party-Pfingsten auf Sylt: Kein Nazi-Eklat, dafür aber mehr als ein Dutzend Anzeigen Das neue Stück verspricht auch ein Wiedersehen von Old Shatterhand und Winnetou, die in der vergangenen Saison keinen gemeinsamen Auftritt hatten. In mittlerweile gewohnter Manier schlüpft Alexander Klaws (41) wieder in die Rolle von Winnetou, er ist zum fünften Mal dabei. An seiner Seite reitet wieder Bastian Semm als Old Shatterhand.

Produktion kostet mehrere Millionen Euro - und bringt viel Gewinn