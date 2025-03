Dieses Gangsterpaar geht über Leichen

Bad Segeberg - Sie verkörpern ein Gangsterpaar, das die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg so wohl noch nicht gesehen haben: Sonja Kirchberger (60) und Francis Fulton-Smith (58) präsentierten sich erstmals in Kostüm und Maske als Donna und Charles Leveret.

In 72 Aufführungen des Stücks "Halbblut" werden sie in diesem Jahr als Gegenspieler der Helden Winnetou und Old Shatterhand Hunderttausende Zuschauer in ihren Bann ziehen.

Sie erlebe schon jetzt eine ganz besondere Stimmung in der Stadt, sagte Kirchberger. Sie habe den Wunsch gehabt, wieder auf einer Bühne zu stehen, aber nicht erwartet, dass es in einer Arena mit 7500 Zuschauern sein würde. "Ich freue mich einfach, Teil von dem Ganzen zu sein."

Kino- und Fernsehzuschauern ist Kirchberger zum Beispiel aus dem Film "Die Venusfalle" oder dem Mehrteiler "Der König von St. Pauli" bekannt. Aktuell spielt die 60-Jährige in der Serie "Die Bergretter" mit.

Die Geschäftsführerin der Kalkberg GmbH, Ute Thienel, stattete Kirchberger mehrere Wochen vor Beginn der Proben schon einmal mit einem wichtigen Requisit aus. Als Gangsterbraut brauche sie eine kleine Derringer-Pistole, die sogleich im Strumpfband der Gangsterbraut verschwand. "Deine Ausstrahlung, deine Energie, deine Vorfreude auf den Sommer haben uns alle in deinen Bann gezogen", sagte Thienel.

Die von Kirchberger gespielte Südstaatenlady Donna Leveret habe Esprit und Eleganz. Aber: "Hinter dieser Eleganz verbirgt sich eine tödliche Gefahr", warnte Thienel.