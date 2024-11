Ermittlung gegen Mann nach Tod von Sylts Ex-Bürgermeister

Der gebürtige Sylter Nikolas Häckel wurde 50 Jahre alt. © Lea Albert/dpa

Das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Hamburg. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Nähere Auskünfte wollte die Sprecherin nicht geben.

Einem früheren Bericht des "Hamburger Abendblatts" zufolge war Häckel Ende Oktober in einer Wohnung in Hamburg kollabiert und in einem lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort starb er dem Bericht zufolge kurze Zeit später.

Häckel war Anfang Oktober nach monatelangen Querelen um das Amt im Rathaus in Westerland offiziell in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Zuvor war er Ende September mit deutlicher Mehrheit abgewählt worden.

Kommunalpolitiker hatten das Abwahlverfahren gegen den hauptamtlichen Sylter Bürgermeister im Sommer eingeleitet. Sie warfen dem gebürtigen Sylter unter anderem die jahrelange Haushaltsmisere, fehlende Kommunikation, mangelhaftes Vertrauen sowie Unzulänglichkeiten bei seiner Verwaltungsarbeit vor.