Ex-Erotikstar Annina Semmelhaack zieht sich aus der Politik zurück

Elmshorn - Aus und vorbei! Ex-" Big Brother "- und Erotik-Star Annina Semmelhaack (48) hat ihre Mandate als Kommunalpolitikerin niedergelegt.

"Ich habe nur diese eine Familie und kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen", betonte sie und warb damit um Verständnis. "Ich muss nun erstmal in Niedersachsen ankommen, werde mich aber gewiss wieder gesellschaftlich einbringen. Aufgaben und ich finden irgendwie immer schnell zusammen."

Die Entscheidung sei in ihr über einen längeren Zeitraum gereift.

Die Veränderung ihres Lebensmittelpunktes lasse dies nun nicht mehr zu. "Es war immer mein Ansinnen, dass ich vor Ort sein und mit den Menschen ins Gespräch kommen will, das wird in Zukunft kaum möglich sein", fuhr Semmelhaack weiter aus.

"Das Gesetz schreibt mir halt vor, dass ich ohne ersten Wohnsitz in Elmshorn hier keine Ämter bekleiden darf", erklärte sie dem Abendblatt .

Aus persönlichen Gründen geht die 48-Jährige zurück in ihre Heimat nach Niedersachsen, wo sie näher an ihrer Familie sein möchte.

Dies geht aus übereinstimmenden Medienberichten hervor. Demnach hat sich Semmelhaack, die Stadtverordnete in Elmshorn und Abgeordnete im Kreistag Pinneberg für die FDP war, bereits im August zurückgezogen.

So ganz wird Semmelhaack dem Kreis aber weiterhin treu bleiben. Denn in Krückau betreibt die 48-Jährige ihre Immobilienfirma. "Ich werde also regelmäßig und nicht zu selten nach Elmshorn kommen", sagte sie.

Ihre Politikkarriere, die 2021 bei der FDP begann, rückte aufgrund ihrer Vergangenheit plötzlich in den Vordergrund. Semmelhaack drehte einst Erotik-Filme und nahm 2009 an der neunten Staffel von "Big Brother" teil. Es folgten weitere Auftritte im Trash-TV, zum Teil sogar mit eigenen Sendungen.

Nach ihrem Ehe-Aus mit Bau-Magnat Theodor Semmelhaack (67) rückte die neue Liebesbeziehung mit FDP-Bundestagsmitglied Hagen Reinhold (46) nach, der sich öffentlich eine Schlammschlacht mit seiner Ex daraufhin lieferte.