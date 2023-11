13.11.2023 14:24 Golf-Fahrer (87) erfasst Mutter mit Kinderwagen, Baby verletzt

In Flensburg wurde am Montagvormittag in der Bahnhofsstraße eine Mutter mit Kinderwagen von einem 87-jährigen Golf-Fahrer angefahren.

Von Nora Petig

Flensburg - In Flensburg wurde am Montagvormittag in der Bahnhofsstraße eine Mutter mit Kinderwagen von einem 87-jährigen Golf-Fahrer angefahren. Das Baby wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa Der 87-jährige Autofahrer kollidierte zunächst mit einem abgestellten Fahrzeug und überfuhr dann den angrenzenden Gehweg. Dort erfasste er die 39-jährige Mutter samt Kinderwagen und kam schließlich an einem Fahrradständer zum Stehen, teilte die Polizei jetzt mit. Das zehn Monate alte Mädchen stürzte demnach aus dem Kinderwagen und erlitt leichte Verletzungen. Die Mutter blieb unverletzt, so die Polizei. Das Baby sei in eine Klinik gebracht worden. Der Fahrer des Unfallfahrzeuges erlitt einen Schock. Der Verkehrsermittlungsdienst Flensburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa