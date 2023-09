Ist "Delle" zurück? Erneuter Delfin-Besuch in Travemünde

Travemünde - Erneut ist in Travemünde ein Delfin gesichtet worden.

Erst im Mai besuchte ein Delfin Travemünde. Ist "Delle" zurückgekehrt? (Symbolbild) © -/Ukrinform/dpa

Der Meeressäuger sei bereits am Mittwoch in der Trave gesehen worden, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Donnerstag.

Auch am Donnerstagvormittag sei er munter in der Trave geschwommen und habe dabei die delfintypischen Luftsprünge gemacht. Die Identität des Tieres war zunächst unklar. Die "Lübecker Nachrichten" hatten zuerst darüber berichtet.

Bereits Anfang Mai war ein Delfin, den Besucher des Seebades den Namen "Delle" gaben, in Travemünde gesichtet worden. Ob es sich bei dem erneuten tierischen Besucher wieder um "Delle" oder um einen Artgenossen handelt, war laut Wasserschutzpolizei noch nicht klar.

Damals hatte der Delfin zahlreiche Schaulustige angelockt. Nun ist die Faszination wohl nicht mehr ganz so groß.