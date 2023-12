Landtag beschließt Nachtragshaushalt für Batterie-Fabrik

Kiel - Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat die finanzielle Unterstützung der Ansiedlung der Northvolt-Batteriefabrik per Nachtragshaushalt beschlossen.

Der schwedische Konzern Northvolt will in einer Fabrik bei Heide ab 2026 Batteriezellen für Elektroautos herstellen. Durch die 4,5 Milliarden Euro teure Investition sollen 3000 Arbeitsplätze entstehen.

Daher stelle das Land 137 Millionen Euro für den Bau der Fabrik zur Verfügung. Die Unterstützung von Bund und Land für die Ansiedelung zahle sich aus, indem Northvolt in Vertrauen auf diese Zusagen bereits mit dem Bau begonnen habe, so Koch weiter.

"Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und dem neuen Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Landtags wissen wir jetzt, dass kein Verstoß gegen die Verfassung vorliegt", sagte der CDU -Fraktionsvorsitzende Tobias Koch (50) am Freitag in Kiel.

Das Unternehmen habe in das Bauvorhaben in Heide bislang bereits rund 100 Millionen Euro an eigenen Mitteln investiert, heißt es im Umfeld des Projekts.