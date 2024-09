Rätselhaftes Tötungsdelikt: Schlüsseldienst meldet sich bei Polizei

Kiel - In Kiel ( Schleswig-Holstein ) hat es am Wochenende ein Tötungsdelikt gegeben. Die Polizei nahm einen 28-Jährigen fest.

Die Polizei nahm den 28-Jährigen in Gewahrsam. Inzwischen wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, gilt der Mann als dringend tatverdächtig, einen 74-Jährigen in dessen Wohnung im Kieler Stadtteil Gaarden getötet zu haben.

Kurz vor 14 Uhr hatte ein Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes die Polizei alarmiert, nachdem er nach einer Türöffnung einer Wohnung in der Norddeutsche Straße eine Person festgehalten hatte. Der Mann habe selbst den Schlüsseldienst gerufen, da er aus der Wohnung nicht mehr herausgekommen sei. Als der Schlüsseldienst-Mitarbeiter die Tür geöffnet hatte, habe der 28-Jährige versucht zu flüchten.

Die Polizei fand in der Wohnung schließlich den leblosen Körper des Bewohners, der den Angaben zufolge durch Gewalteinwirkung zu Tode gekommen sei.

Der 28-Jährige, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, kam in Gewahrsam. Am Sonntag wurde gegen den Mann ein Haftbefehl erlassen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. In welcher Beziehung die beiden Männer standen, ist noch unklar.