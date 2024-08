06.08.2024 11:32 512 Streit in Domino's-Filiale eskaliert: Sechs Personen verletzt!

Am gestrigen Montag wurden sechs Personen bei einer Auseinandersetzung in einer Filiale des Pizzaservice Domino's in Bad Oldesloe verletzt.

Von Mila Martinez

Bad Oldesloe - Am gestrigen Montag wurden sechs Personen bei einer Auseinandersetzung in einer Filiale des Pizzaservice Domino's in Bad Oldesloe (Schleswig-Holstein) verletzt. Auch ein Messer war im Spiel. Nach einem Streit in einer Domino's-Filiale in Bad Oldesloe ermittelt die Polizei. © HamburgNews Am Montag hatte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Ratzeburg die Auseinandersetzung auf Nachfrage von TAG24 zunächst zwar bestätigen, aber noch keine Details nennen können. Am heutigen Dienstag teilten die Beamten schließlich genauere Erkenntnisse mit. Demnach betraten zwei Männer, ein 26-Jähriger aus Plön und ein 23-Jähriger aus Hamburg, sowie zwei Frauen (34 und 30 Jahre alt) die Filiale und fragten nach einem 28-jährigen Mitarbeiter. Letzterer kehrte kurz darauf von einer Auslieferung zurück und fuhr zum Hintereingang, wo er auf die beiden gerade angekommenen Männer traf - es kam zum Streit zwischen den Beteiligten. Schleswig-Holstein Fans verlassen Wacken, dann fährt Festivalbesucher einem Mitarbeiter über Fuß Die Situation eskaliert derart heftig, dass der 28-Jährige ein Küchenmesser ergriff und den 26-Jährigen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte. Auch eine 28-jährige Frau wurde durch das Messer leicht verletzt, als sie den Streit schlichten wollte. Im weiteren Verlauf ging die Auseinandersetzung ohne Messer vor dem Gebäude weiter. Insgesamt wurden dabei sechs Personen verletzt, von denen vier ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen. Erstmeldung: 5. August, 16.34 Uhr. Aktualisiert: 6. August, 11.32 Uhr

