Er wurde kürzlich abgewählt: Sylts Ex-Bürgermeister Häckel ist tot

Nikolas Häckel wurde 50 Jahre alt. © Lea Albert/dpa

Die Gemeinde Sylt bestätigte den Tod des 50-Jährigen. "Mit Bestürzung erhielten wir soeben die Nachricht, dass unser ehemaliger Bürgermeister Nikolas Häckel verstorben ist", heißt es in einer offiziellen Stellungnahme.

"Wir alle sind zutiefst betroffen. Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie." An Spekulationen zur Todesursache werde man sich auch mit Rücksicht auf die Familie nicht beteiligen, sagte ein Sprecher.

Einem Bericht des "Hamburger Abendblatts" zufolge war Häckel Ende Oktober in einer Wohnung in Hamburg kollabiert und in einem lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus gebracht worden.

Dort starb er dem Bericht zufolge Ende vergangener Woche. Die Hamburger Polizei führt den Angaben zufolge ein Todesermittlungsverfahren.

Die Polizei war für eine Bestätigung zunächst nicht zu erreichen.