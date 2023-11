Tödlicher Unfall: Fußgänger (†43) wird angefahren und stirbt - Fahrer flüchtet

Flensburg - Eine schreckliche Szene muss sich am gestrigen Donnerstagabend in der Mürwiker Straße in Flensburg abgespielt haben: Ein 43-Jähriger wurde von einem noch unbekannten Gefährt überfahren und erlag wenig später seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.