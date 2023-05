Vierjähriger und seine Großmutter (†70) kamen bei Feuer in Flensburg ums Leben

Das Gebäude, in dem zuvor 43 Menschen lebten, sei nach dem Brand stark beschädigt und einsturzgefährdet. © Sebastian Iwersen/dpa

Die Frau sei in dem Haus zu Besuch gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Von den neun Verletzten befinden sich sieben noch im Krankenhaus. Lebensgefährlich verletzt wurden sie dem Feuer am Donnerstag nicht.

"Es liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden oder ein fremdenfeindliches Motiv vor", teilte die Polizei mit. In dem Gebäude lebten 43 Menschen. Nach Angaben der Stadt gibt es in der Harrisleer Straße, in der sich das Haus befindet, einen hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund. Die Bewohner des Hauses wurden anderweitig untergebracht.

Anwohner halfen laut Polizei bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte bei der Rettung der Bewohner, indem sie Matratzen und einen Container vor das Haus trugen. Die vom Feuer eingeschlossenen Menschen hätten darauf springen können.

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (65, CDU) besuchte den Ort des tragischen Geschehens am Freitagmorgen. Sie sprach von einer furchtbaren Tragödie. "Es ist ein verheerender Anblick, dieses völlig ausgebrannte Haus zu sehen und sich vorzustellen, wie die Menschen gelitten haben in dem Haus - vom Feuer eingefangen." Sie habe auch den Raum gesehen, in dem das Feuer am Donnerstag kurz vor 17 Uhr möglicherweise ausbrach.

"Das Gebäude ist in einem schrecklichen Zustand."