Sturm, Graupel und Regen: Sachsen-Anhalt erwartet Schmuddelwetter kurz vor Weihnachten!

Magdeburg - Kurz vor den Festtagen wird es nochmal unbesinnlich in Sachsen-Anhalt . Stürmisches Wetter mit Regen und Graupel laden dazu ein, einfach mal Zuhause zu bleiben.

Kurz vor den Feiertagen wird es nochmal ungemütlich in Sachsen-Anhalt. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa

Am heutigen Donnerstag bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst über den Vormittag und Mittag bedeckt und regnerisch. Zum Nachmittag kann es zeitweise zu kurzen Auflockerungen kommen, welche jedoch bis zum Abend durch kräftige Schauer oder kurze Gewitter mit Graupel unterbrochen werden.

Bei Temperaturen zwischen 9 und 11 Grad sind zudem starke Sturmböen zu erwarten und auf dem Brocken ein Orkan.

In der Nacht auf Freitag bleibt es zudem stark bewölkt, mit wiederholten Regen-, Schneeregen und Schneeschauern und örtlicher Glättegefahr.

Am Freitag bleibt es zunächst stark bewölkt, mit einzelnen Regen- und Schneeregenfällen. Am Abend zeigt sich der Himmel dann niederschlagsfrei, jedoch vom Westen her zunehmend bedeckt. Bei Höchsttemperaturen zwischen 4 und 6 Grad muss sich zudem wieder auf Sturmböen im Land und Orkan auf dem Brocken eingestellt werden.

Auch der Samstag zeigt sich ungemütlich nass. Bei Höchstwerten zwischen 4 und 6 Grad bleibt es bedeckt und regnerisch. Östlich der Elbe könnte es zudem schneien. Während sich der Wind in zahlreichen Regionen beruhigt hat, besteht für den Brocken weiterhin eine Orkanwarnung.