20-Jähriger an Tankstelle mit Schreckschusswaffe bedroht

Unstruttal - Ein 19 Jahre alter Mann hat einen 20-Jährigen an einer Tankstelle mit einer Schreckschusswaffe bedroht.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es eine Vorgeschichte zu dem Fall gibt. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Polizisten stellten die Waffe sicher und fertigte eine Anzeige an, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war der Tatverdächtige dem 20-Jährigen in der Nacht zu Sonntag mit dem Auto bis zu einer Tankstelle in einem Ortsteil von Unstruttal (Unstrut-Hainich-Kreis) hinterhergefahren, stieg dann aus, lud seine Schreckschusswaffe durch und hielt sie in Richtung des 20-Jährigen.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.