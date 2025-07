Mehrere Königspythons ausgesetzt und gestorben: Wurden sie überfahren?

In Kölleda wurden mehrere Königspythons ausgesetzt. © Facebook/Schwierige Felle e.V/Montage

Das geht aus einem Facebook-Post von "Schwierige Felle e.V." hervor.

Den Angaben nach wurde eine schwer geschwächte Königspython am 13. Juli am Streitseebad in Kölleda gefunden. Kurz nach dem Fund sei das Tier verstorben. Einen Tag später tauchten zwei weitere Tiere in unmittelbarer Nähe auf, wie aus den Angaben weiter hervorging.

Eine vierte Python sei am Montag auf der Straße entdeckt worden. Auch sie habe nicht überlebt, "vermutlich überfahren", heißt es in diesem Zusammenhang.

Zudem heißt es: "Wer erkennt die Tiere? Wer weiß, wo Königspythons plötzlich fehlen? Wer hat eine Vermutung, woher die Tiere stammen?"

Hinweise werden den Angaben nach vertraulich behandelt, auf Wunsch auch anonym. "Sie können direkt bei uns oder bei der Polizei Sömmerda abgegeben werden." Als Kontaktmöglichkeiten werden unter anderem die Telefonnummer 0171/1989100 und die E-Mail-Adresse kontakt@schwierige-felle.de angegeben.