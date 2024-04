17.04.2024 10:56 82-Jähriger in Ostthüringen angegriffen und verletzt

Ein 82-Jähriger ist am Dienstagabend in Gera Opfer eines körperlichen Angriffs geworden. Der Mann stürzte und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Von Carsten Jentzsch

Gera - Ein 82-Jähriger ist am Dienstagabend in Gera Opfer eines körperlichen Angriffs geworden. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 82-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe sich der Senior gegen 18.30 Uhr in der Wiesestraße/ Keplerstraße befunden, als er von einem bislang Unbekannten zunächst verbal und schließlich mit Tritten körperlich angegriffen worden sei. Den Angaben zufolge stürzte der 82-Jährige daraufhin. Er wurde laut Polizei verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer habe sich unerkannt in bislang unbekannte Richtung entfernt, hieß es weiter. Zeugen, die Hinweise zum Fall respektive dem flüchtigen Angreifer geben können, werden gebeten, sich unter 0365/829-0 an die Geraer Polizei zu wenden - Bezugsnummer 0097987/2024.

