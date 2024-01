AfD-Mitglieder von Thüringer Zeichen für Demokratie ausgeschlossen

Vor der Verwendung in der beschriebenen Weise sei es jedoch erforderlich, dass man sich eine Freigabe geben lasse. Ein Zeichen setzen kann man aber offenbar auch, indem man sich auf der Website zeigt.

Aktuell - Stand früher Mittwochnachmittag - gibt es über 3000 Unterstützer. Hinter "Weltoffenes Thüringen" steckt eine Initiative, die eigenen Angaben nach zeigen möchte, dass es sehr viele Organisationen, Unternehmen und Menschen in Thüringen gibt, die sich eine demokratische, vielfältige, weltoffene Zukunft für "unser" Bundesland wünschen.

Thüringens AfD-Boss Björn Höcke (51) und Thüringens AfD-Landessprecher Stefan Möller (48) werden im Thüringer Verfassungsschutzbericht als "Rechtsextremisten" eingestuft. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa

Hierzu muss man unter anderem eine Datenschutzerklärung akzeptieren. Zudem muss ein Häkchen gesetzt werden, wenn Name, Ort und gegebenenfalls Institution auf der Website angezeigt werden sollen.

Doch nicht alle dürfen sich offenbar in diese Liste eintragen lassen. So heißt es: "Rechtsextremist*innen bzw. Angehörige von als 'erwiesen rechtsextremistisch' eingestuften Organisationen werden wir nicht in die Liste der Unterstützer*innen der Initiative Weltoffenes Thüringen aufnehmen."

Dazu dürften demnach auch Mitglieder der Thüringer AfD zählen. Laut aktuellem Thüringer Verfassungsschutzbericht ist der AfD Landesverband Thüringen "eine erwiesen rechtsextremistische Bestrebung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung".

Auch Mitglieder der AfD Sachsen und Sachsen-Anhalt dürften demnach nicht in der Liste landen. In den beiden Bundesländern wird die AfD inzwischen auch als "rechtsextremistisch" eingestuft.