22.10.2024 14:19 Alarm in Thüringer Klinik! Polizei mit Pistolen umstellt Gebäude

Von Christian Rüdiger

Bad Berka - In der Median-Klinik in Bad Berka (Weimarer Land) hat am Dienstagmittag ein Mitarbeiter mehrere Kolleginnen bedroht. Die Polizei umstellte das Krankenhaus in Bad Berka. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV Wie der Mitteldeutsche Rundfunk berichtete, verschanzten sich vier Frauen und zwei Auszubildende in einem Raum der Klinik. Den Angaben nach soll die Personalchefin einem 55-jährigen Pflegemitarbeiter zuvor eine Abmahnung ausgesprochen haben. Anschließend sei die Situation eskaliert. Wie die Polizei inzwischen berichtet, sei der Pfleger nach der ausgesprochenen Sanktion aufbrausend und verbal aggressiv verhalten haben. Die Polizei rückte mit Maschinenpistolen an und umstellte die Klinik. Eine Spezialeinheit sei wegen der zunächst unklaren Lage ebenfalls angefordert worden, kam jedoch nicht zum Einsatz, hieß es. Der 55-Jährige konnte in der Folge widerstandslos in der Klinik festgenommen werden, die Ermittlungen laufen. Verletzte soll es nach bisherigen Informationen keine geben.

Titelfoto: Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV