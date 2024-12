Als ein Ort in Nordthüringen evakuiert wurde: Erinnerung an Weihnachts-Hochwasser prägt Fest

Heringen/Windehausen - Ein Jahr nach dem Weihnachts-Hochwasser im nordthüringischen Windehausen macht den Einwohnern des Ortes die Erinnerung an die Überflutung noch immer zu schaffen.

Das Ausmaß mancher Schäden sei allerdings erst im Sommer vollständig offenbar geworden, beispielsweise am tagelang vom Wasser eingeschlossenen Sportlerheim.

"Das ist nicht so ohne Weiteres abzuschütteln", sagte Matthias Marquardt ( Linke ), Bürgermeister der Stadt Heringen, der Deutschen Presse-Agentur. "Diese Bilder sind nicht mehr rauszukriegen."

Der Ort Windehausen ist vom Wasser komplett eingeschlossen. Zwei Traktoren verlassen den Ort über eine von Hochwasser überflutete Straße. (Archivbild) © Stefan Rampfel/dpa

Viele Menschen hatten für die Hochwasseropfer gespendet, bei Benefizkonzerten und in Gottesdiensten wurde Geld gesammelt. Aus diesen Spenden und aus Mitteln des Vereins Thüringer Hilfsfonds gingen rund 300.000 Euro an die Flutgeschädigten, das Land habe in etwa gleicher Höhe aufgestockt, sagte Marquardt.

Die Gelder seien inzwischen ausgezahlt worden. Das Geld ging an Menschen, deren Versicherung keine Elementarschäden wie durch Hochwasser oder aufsteigendes Grundwasser deckte.

Die größten Spuren habe das Hochwasser allerdings in den Köpfen der Menschen hinterlassen, sagte Marquardt. Gerade jetzt vor Heiligabend sei die Erinnerung daran stark. Und viele Menschen seien in Sorge, dass sich ein solches Ereignis wiederholen könne. "Jeder zittert, wenn der nächste Schnee kommt."

Der Hochwasserschutz an der Zorge nahe der Ortschaft und am Industriegebiet Heringen soll in den nächsten zwei Jahren verbessert werden.