Angeschlagene "Effenberg-Bank": Wie steht es um die Einlagen der Kunden?

Erfurt/Bad Salzungen - Die Volksbank Bad Salzungen Schmalkalden ist in Schieflage. Ein Verwalter der Finanzaufsicht hat das Sagen. Trotz aller Probleme seien die Einlagen der Kunden sicher, hieß bei der Generalversammlung.

Die Schieflage der Bank sei durch einen massiven Bedarf an Wertberichtigungen auf Kredite, Immobilien und Beteiligungen entstanden, habe Gervais erklärt, der Ende 2023 von der BaFin als Sonderbeauftragter mit Geschäftsleitungsfunktion zu der VR-Bank in Südthüringen entsandt worden war.

Der ehemalige Profi-Fußballer Stefan Effenberg (55) soll für sie zeitweise beratend tätig gewesen sein, wenn es um Kredite an Fußballvereine ging.

Die angeschlagene Volksbank Bad Salzungen Schmalkalden erhält Unterstützung aus dem Sicherungsfonds der deutschen Genossenschaftsbanken. Die Einlagen ihrer Kunden sowie Genossenschaftsanteile seien damit sicher, erklärte der von der Finanzaufsicht (BaFin) eingesetzte Verwalter Christian Gervais auf einer außerordentlichen Generalversammlung in Erfurt, wie die Bank am Mittwoch mitteilte.

Die Volksbank mit Hauptsitz in Bad Salzungen hatte bis zum Bekanntwerden der Probleme nach eigenen Angaben knapp 51.000 Kunden bei einer Bilanzsumme von rund 1,5 Milliarden Euro. Die Sicherungsfonds der Banken in Deutschland dienen dazu, dass Geldhäuser in finanziellen Schwierigkeiten Hilfe bekommen, um eine Insolvenz abzuwenden.

In jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union wird durch nationale Einlagensicherungssysteme garantiert, dass je Bank bis zu 100.000 Euro pro Kunde gesichert sind. Über diesen gesetzlichen Schutz hinaus sichern hierzulande fast alle Geldhäuser Spargelder zusätzlich ab.

Nach Angaben der Volksbank gab es bei der Generalversammlung keine Zustimmung zu einer Satzungsänderung, nach der Entscheidungen über Immobiliengeschäfte ab einer Höhe von zehn Millionen Euro von der Zustimmung der Generalversammlung abhängig gemacht werden sollten.