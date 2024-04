23.04.2024 10:17 Autos in Tiefgarage in Vollbrand

In Mühlhausen kam es in der vergangenen Nacht zum Vollbrand von drei Autos, die in einer Tiefgarage abgestellt waren. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Von Carsten Jentzsch

Mühlhausen - In einer Tiefgarage in Mühlhausen ist es in der vergangenen Nacht zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Die Kameraden der Feuerwehr waren laut Polizei bis etwa 0.30 Uhr im Einsatz. (Symbolbild) © 123RF/kzenon Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, sei es kurz nach 23 Uhr - aus noch ungeklärter Ursache - zum Vollbrand von drei Autos gekommen. Den Angaben zufolge waren die Fahrzeuge in einer Tiefgarage in der Jakobistraße abgestellt. Zwei weitere Autos seien durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden, hieß es weiter. Es sei zu einer starken Verrußung in der Tiefgarage gekommen - aufgrund der erheblichen Brand- und Rauchentwicklung, so die Uniformierten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens belaufe sich nach ersten Schätzungen auf einen Wert im sechsstelligen Bereich, hieß es. Personen wurden laut Polizei nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Wer Hinweise zum Brandgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter 03601/4510 zu melden.

