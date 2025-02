10.02.2025 13:31 Anwohner entdeckt mitten in der Nacht Vollbrand - auch Auto betroffen

Von Carsten Jentzsch

Suhl-Schmiedefeld - Die Feuerwehr kam in der vergangenen Nacht zu einem Carport-Brand in Schmiedefeld am Rennsteig, Ortsteil der Stadt Suhl, zum Einsatz. Auch ein Auto brannte in voller Ausdehnung. © NEWS5 / Steffen Ittig Ein 76-Jähriger hörte Montagnacht einen lauten Knall und sah aus einem Fenster seines Hauses in der Engertalstraße in Schmiedefeld, wie die Landespolizeiinspektion (LPI) Suhl am Montag mitteilte. Zu diesem Zeitpunkt standen der Carport und sein darunter abgestelltes Auto den Angaben zufolge bereits in Vollbrand. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden, hieß es, jedoch sei ein Schaden von circa 15.000 Euro entstanden. Thüringen Nach LKA-Einsatz in Thüringen: War es ein Sprengkörper? Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. Kameraden der Feuerwehr waren zum Brandort geeilt und löschten die Flammen. © NEWS5 / Steffen Ittig Eine entsprechende Meldung war um 20.15 Uhr über die Rettungsleitstelle bei der Polizei eingegangen, wie TAG24 von der LPI erfuhr.

