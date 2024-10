Auto-Fahrer flüchtig: Polizei-Einsatz mit Hubschrauber in Thüringen

Ilmenau/Suhl - Zu einem Einsatz mit Polizei-Hubschrauber ist es in der vergangenen Nacht in Thüringen gekommen. Hintergrund: ein flüchtiger Auto-Fahrer.

Ein Polizei-Hubschrauber war im Einsatz. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Mazda-Fahrer sollte in der frühen Samstagnacht in Suhl einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, wie am Samstagvormittag aus Angaben der Polizei hervorging.

Jedoch: Der Fahrzeugführer habe die Anhaltesignale der Beamten missachtet und die Geschwindigkeit stark erhöht. Rücksichtslos und grob verkehrswidrig sei er über Landstraße von Suhl in Richtung Ilmenau gefahren, hieß es weiter.

Im Bereich Manebach (Ortsteil von Ilmenau) wurde ein "Stop-Stick" überfahren, wodurch mehrere Räder des flüchtigen Fahrzeugs Luft verloren, wie aus den Angaben weiter hervorging. Die Flucht sei dennoch fortgesetzt worden! Im Bereich Knebelstraße - in Ilmenau - habe das Fahrzeug nach Einsatz eines Polizei-Hubschraubers festgestellt werden können.

Der Fahrzeugführer (23) sowie dessen Beifahrer (47) seien im "Nahbereich" angetroffen worden, berichteten die Uniformierten.