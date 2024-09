29.09.2024 10:51 Autofahrer nimmt Polizei die Vorfahrt - So viel Promille hatte er intus

Ein Autofahrer hat in der vergangenen Nacht in Weimar der Polizei die Vorfahrt genommen. In der darauffolgenden Kontrolle fiel ein Atemalkoholtest positiv aus.

Von Carsten Jentzsch

Weimar - Ein Autofahrer hat in der vergangenen Nacht in Weimar der Polizei die Vorfahrt genommen. In der darauffolgenden Kontrolle fiel ein Atemalkoholtest positiv aus! Ein Atemalkoholtest bestätigte laut Polizei einen Verdacht. (Symbolbild) © Heiko Becker/dpa Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, seien Beamte der Thüringer Bereitschaftspolizei in der Nacht vom Sonnabend auf Sonntag über den Goetheplatz in Weimar gefahren, als ihnen ein 41-Jähriger mit seinem Auto die Vorfahrt genommen habe. In einer darauffolgenden Kontrolle habe "starker" Alkoholgeruch einen Verdacht geweckt, hieß es weiter. Laut Polizei bestätigte ein Atemalkoholtest diesen mit über zwei Promille. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sei eingeleitet und eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt worden, berichteten die Uniformierten. Zudem wurden den Angaben nach Führerschein und Fahrzeugschlüssel von den Beamten sichergestellt.

Titelfoto: Heiko Becker/dpa