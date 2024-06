27.06.2024 15:33 Blitzeinschlag in Doppelhaushälfte: Mindestens 120.000 Euro Sachschaden!

Ein Dachstuhl ist am Donnerstag in Unterpörlitz (Ilm-Kreis) in Brand geraten. Ein Blitz war in eine Doppelhaushälfte eingeschlagen.

Von Carsten Jentzsch

Unterpörlitz - Ein Dachstuhl ist am Donnerstag in Unterpörlitz (Ilm-Kreis) in Brand geraten. Ein Blitz war in eine Doppelhaushälfte eingeschlagen. Der Blitz schlug in eine Doppelhaushälfte ein. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 12 Uhr in der Bergstraße zu einem Blitzeinschlag in eine Doppelhaushälfte. Den Angaben zufolge geriet der Dachstuhl in Brand. Ein Übergreifen des Feuers auf die andere Doppelhaushälfte habe durch den schnellen Löscheinsatz verhindert werden können, hieß es. Thüringen Wohnhausbrand in Thüringen: Auch Kind (†13) kommt ums Leben! Laut Polizei befanden sich zum Zeitpunkt des Blitzeinschlags keine Personen im Haus - es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden werde auf mindestens 120.000 Euro geschätzt, hieß es am Nachmittag vonseiten der Uniformierten.

Titelfoto: Patrick Pleul/dpa