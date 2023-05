Bombendrohung am Uniklinikum Jena: Ärztin bekam Brief überreicht

Jena - Aufregung am Uniklinikum in Jena!

Am Jenaer Uniklinikum hat ein bedrohlicher Brief zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. (Archivbild) © Michael Reichel/dpa

Wie die Polizei erklärte, war am Dienstagmittag eine Bombendrohung in dem Krankenhaus eingegangen. Die Beamten rückten mit einem Großaufgebot an und durchsuchen derzeit das Gebäude des Klinikums mit Sprengstoff-Spürhunden.

Gegen 11.30 Uhr war ein Brief mit bedrohlichem Inhalt an eine Ärztin übergeben worden. Den Angaben nach sei das Schreiben sehr unpräzise formuliert.

"Wir nehmen es ernst, obwohl wir nicht davon ausgehen, dass ein schädigendes Ereignis eintritt", sagte ein Polizeisprecher.

Wo sich die unbekannte Person, die den Brief abgegeben hat, derzeit aufhält, ist laut Aussage der Polizei unklar.

Der MDR berichtet darüber hinaus, dass in enger Absprache mit dem Krankenhaus-Personal Patienten zum Teil aus dem Klinikum gebracht wurden.