Alarm am ersten Tag nach Ferien: Bombendrohung an mehreren Schulen in Thüringen!

Erfurt - An zahlreichen Schulen in Thüringen sind am ersten Schultag nach den Sommerferien E-Mails mit Drohungen eingegangen.

Der Start ins neue Schuljahr begann an vielen Thüringer Schulen mit einer ungemütlichen Nachricht. (Symbolfoto) © Bodo Schackow/dpa

Hinweise auf eine konkrete Gefahrenlage gibt es allerdings nicht, hieß es. Das teilte die Landespolizeiinspektion in Gotha mit Blick auf die Schulen in Friedrichroda, Eisenach, Stadtilm und Ilmenau mit. Dort sei der Schulbetrieb eingestellt worden, Schüler und Lehrer hätten die Gebäude verlassen. An einem Gymnasium in Ilmenau habe der Unterricht allerdings bereits wieder aufgenommen werden können.



Auch in Weimar laufe an einem Gymnasium der Schulbetrieb weiter. Auch dort hatte die Polizei die beiden zur Schule gehörenden Gebäude durchsucht, ohne Verdächtiges zu finden. "Wir sind weiter vor Ort, gehen aber nach aktuellem Stand nicht von einem schädigenden Ereignis aus", sagte ein Polizeisprecher.

Bei der Durchsuchung der fünf betroffenen Schulen in Erfurt hätten die Beamten ebenfalls nichts gefunden, so ein Sprecher der Polizei der Landeshauptstadt. Die betroffenen Schüler konnten bereits nach Hause gehen, oder sollten von Eltern abgeholt werden. "Wir nehmen die Lage dennoch ernst. So etwas ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat." Ermittelt werde wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat.