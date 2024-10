28.10.2024 19:21 Brand an Tiertransporter in Thüringen: Einige Schweine verletzt

Zu einem Brand an einem Tiertransporter kam es am Montag in Eisenach (Wartburgkreis). Einige Schweine sollen leichte Verletzungen erlitten haben.

Von Carsten Jentzsch

Eisenach - Brand an Tiertransporter in Thüringen! Einige Schweine sollen Verletzungen erlitten haben. 21 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Eisenach und der Freiwilligen Feuerwehr Eisenach-Mitte seien schnell vor Ort gewesen, hieß es. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa Zu dem Brand kam es am Montagmorgen auf der B84 in Höhe Frankfurter Straße in Eisenach (Wartburgkreis), wie aus einer Mitteilung der Stadt hervorging. Den Angaben zufolge hatte die Achse des Lastwagens Feuer gefangen, "was zu einer starken Rauchentwicklung führte". 21 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Eisenach und der Freiwilligen Feuerwehr Eisenach-Mitte seien schnell vor Ort gewesen und haben das Feuer erfolgreich löschen können, hieß es. Der Transporter sei mit 170 Schweinen beladen gewesen. Laut Mitteilung haben alle Tiere überlebt. "Einige Schweine erlitten jedoch leichte Verletzungen, da das Feuer von unten auf den LKW einwirkte", hieß es weiter. Ein Amtstierarzt sei zur Begutachtung der Tiere hinzugezogen worden. Zudem sei ein zweiter Lastwagen für den weiteren Transport angefordert worden.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa