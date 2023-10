16.10.2023 14:13 Brand bei Erfurter Autohaus: Das war die Ursache!

Auf dem Gelände eines Autohauses in Erfurt ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Das Feuer war durch einen technischen Defekt an einem Auto ausgebrochen.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - In Erfurt ist am Sonntag auf dem Gelände eines Autohauses ein Feuer ausgebrochen. Mehr als ein Dutzend Fahrzeuge wurden zerstört beziehungsweise beschädigt. Inzwischen ist auch die Brandursache bekannt. Die Ermittlungen der Kripo haben ergeben, dass das Feuer durch einen technischen Defekt an einem Auto ausgebrochen war. (Symbolbild) © 123RF/udo72 Wie die Polizei am Montagmittag mitteilte, haben die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben, dass das Feuer durch einen technischen Defekt an einem Auto ausgebrochen war. Der Brand verursachte laut Polizei einen Sachschaden in Höhe von etwa 350.000 Euro. Die Berufsfeuerwehr Erfurt sowie die Freiwillige Feuerwehr Mittelhausen waren zur Brandbekämpfung im Einsatz, teilten die Beamten mit. Das Feuer war am Sonntagvormittag ausgebrochen.

Titelfoto: 123RF/udo72