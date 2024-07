02.07.2024 15:41 Brand in Gärtnerei: Bundesstraße voll gesperrt, hoher Sachschaden geschätzt

Von Carsten Jentzsch

Schönstedt - Zum Brand in einer Gärtnerei ist es am Dienstagmittag in Schönstedt (Unstrut-Hainich-Kreis) gekommen. Der Sachschaden ist nach ersten Schätzungen hoch. Derzeit laufen noch Löscharbeiten, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. (Symbolbild) © 123RF/kzenon Derzeit laufen vor Ort noch Löscharbeiten, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Daher musste die Bundesstraße den Angaben zufolge voll gesperrt werden. Der Brand sei möglicherweise in einem Nebengebäude ausgebrochen, hieß es. Verletzte gab es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht, wie TAG24 am Nachmittag im Gespräch mit der Polizei erfuhr. Der Sachschaden wird sich ersten Schätzungen zu Folge auf einen sechsstelligen Betrag beziffern lassen. Thüringen Höhere Zuschläge für Polizei- und Justizbeamte: Bilay spricht von "Spitze der bundesweiten Bezahlung" Gegenwärtig gebe es noch keine Hinweise, warum es zu dem Brand kam. Die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen, sobald das Feuer gelöscht ist.

