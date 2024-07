03.07.2024 10:01 Brand in Hochhaus: Verstorbene Person soll aus elftem Stock gesprungen sein

In einer Wohnung eines Hochhauses in Suhl brannte es in der vergangenen Nacht. Ein Mann verstarb in diesem Zusammenhang.

Von Carsten Jentzsch

Suhl - Zu einem Brand ist es in einem Hochhaus in der Friedrich-König-Straße in Suhl gekommen. Ein Mann kam ums Leben. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Gebäude wurde teilweise evakuiert. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, brannte es aus bislang ungeklärter Ursache gegen 2 Uhr in der vergangenen Nacht in einer Wohnung in der elften Etage. Ein Mann sei in diesem Zusammenhang gestorben, hieß es. Wie die Polizei im Laufe des Morgens gegenüber TAG24 mitteilte, soll die Person aus dem elften Stock gesprungen sein, um sich wohl vor den Flammen zu retten. Dabei verwies man auf den aktuellen Ermittlungsstand. Der Mann soll dann wohl seinen Verletzungen infolge des Sprunges in die Tiefe erlegen sein. Thüringen Höhere Zuschläge für Polizei- und Justizbeamte: Bilay spricht von "Spitze der bundesweiten Bezahlung" 15 weiteren Personen erlitten laut Polizei durch den Brand leichte Rauchgasvergiftungen. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Gebäude wurde teilweise evakuiert. Bis zum Morgen war die Straße halbseitig gesperrt. Hoher Schaden nach Feuer in Hochhaus Die betroffene Wohnung sei nach aktuellen Erkenntnissen komplett ausgebrannt. Derzeit werde von einem Gesamtschaden im mindestens sechsstelligen Bereich ausgegangen, hieß es am Morgen vonseiten der Uniformierten. Die Kripo Suhl hat die Ermittlungen zum Brand und der Todesursache aufgenommen. Erstmeldung am 3. Juli, um 8.13 Uhr, aktualisiert um 10.01 Uhr

