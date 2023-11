21.11.2023 11:18 Brand in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr entdeckt tote Person, fünf Wohnungen unbewohnbar!

In Nordhausen ist es in der vergangenen Nacht zu einem Wohnungsbrand in einem mehrgeschossigen Mehrfamilienhaus gekommen. Eine tote Person wurde entdeckt.

Von Carsten Jentzsch

Nordhausen - Zu einem Wohnungsbrand in einem mehrgeschossigen Mehrfamilienhaus ist es in der vergangenen Nacht in Nordhausen gekommen. Eine Person wurde tot geborgen. Das Feuer brach um kurz nach Mitternacht in der Wohnung eines mehrgeschossigen Wohnhauses aus. © Silvio Dietzel Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 0.15 Uhr in einer Wohnung des Hauses in der Semmelweisstraße zu einem Brand. Nach TAG24-Informationen war eine Wohnung in der 7. Etage betroffen. Während der Löscharbeiten fanden Feuerwehrleute eine leblose Person in der betroffenen Wohnung, wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte.

Drei Hausbewohner erlitten laut Polizei Rauchgasintoxikationen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich nach gegenwärtigen Schätzungen auf etwa 150.000 Euro. Fünf Wohnungen seien derzeit nicht bewohnbar, teilte ein Polizeisprecher im Gespräch mit der Redaktion mit. Wie TAG24 erfuhr, wurden zwischenzeitlich 77 Personen evakuiert. Die Ermittlungen zur Identität der tot geborgenen Person sowie zur Klärung der Brandursache dauern an.

Mehrere Bewohner wurden evakuiert. © Silvio Dietzel Insgesamt waren 55 Einsatzkräfte vor Ort. Erstmeldung am 21. November, um 6.36 Uhr, aktualisiert um 11.18 Uhr

