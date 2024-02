01.02.2024 16:52 Brief löst umfangreichen Einsatz aus: Spezialkräfte alarmiert, Frau im Krankenhaus

Bei einer Tourist-Information in Frauenwald ist es am Donnerstag zu einem umfangreichen Einsatz gekommen. Hintergrund war ein Brief mit einer Substanz.

Von Carsten Jentzsch

Frauenwald - Zu einem umfangreichen Einsatz ist es am Donnerstag in Frauenwald (Ilm-Kreis) gekommen. Hintergrund war ein anonymer Brief mit einer Substanz. Feuerwehrleute waren mit Atemschutz im Einsatz. © News5/Ittig Zu dem Einsatz war es am Vormittag bei einer Tourist-Information in der Nordstraße gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 61-jährige Mitarbeiterin - nach derzeitigen Erkenntnissen - einen anonymen Brief mit einer unbekannten Substanz geöffnet. Den Angaben zufolge kamen Feuerwehr, örtliche Polizei sowie Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Thüringen und das Gesundheitsamt zum Einsatz. Thüringen Sensationsfund in Thüringen: Wissenschaftliche Annahmen geraten ins Wanken! Die Frau sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Die Ermittlungen laufen, das "Pulver", so die Polizei, wird labortechnisch untersucht.

