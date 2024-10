Brombeer-Koalition? BSW-Gremien mit wegweisender Zustimmung - trotz Kritik aus Bundesspitze!

Erfurt - Eine weitere Hürde der Regierungsbildung in Thüringen ist genommen. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Thüringen ist nun auch offiziell bereit für Koalitionsverhandlungen mit der CDU und der SPD. Dem stimmten die Parteigremien am Dienstagabend zu - trotz Kritik aus der Bundesspitze!