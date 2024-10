Zahl der Corona-Fälle steigt in Thüringen wieder stark an

Erfurt - Corona hat mittlerweile einen festen Platz in der Erkältungssaison. In Thüringen steigen die Zahlen nun wieder an.

In Thüringen nimmt die Zahl der Corona-Infektionen wieder zu. (Symbolfoto) © Philip Dulian/dpa

In der Woche bis zum 13. Oktober seien 375 laborbestätigte Infektionen gemeldet worden, teilte das Thüringer Gesundheitsministerium mit. In der Woche davor waren es erst 162 Fälle gewesen, Mitte August noch etwa 100. Damit liegen die Fallzahlen laut Ministerium in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Bei Atemwegserkrankungen ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Corona-Infektionen werden in der Regel nur noch bei schweren Krankheitsverläufen gemeldet, die einen Krankenhausaufenthalt nach sich ziehen.

In Thüringen läuft daher an 14 Kläranlagen auch ein Abwassermonitoring. Aktuelle Daten liegen dazu nicht vor, Mitte September war aber an sieben Messstationen ein Anstieg der SARS-CoV-2-Last gemessen worden.