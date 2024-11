Darauf reagiert die Thüringer Migrations-Beauftragte Kruppa mit Sorge

Thüringens Integrations-Beauftragte Mirjam Kruppa hat sich für eine Fortsetzung des Familiennachzugs von syrischen und afghanischen Asylbewerbern im Freistaat ausgesprochen. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Thüringens Integrations-Beauftragte Mirjam Kruppa hat sich für eine Fortsetzung des Familiennachzugs von syrischen und afghanischen Asylbewerbern im Freistaat ausgesprochen.

Die entsprechenden Landesaufnahmeprogramme, die es in Thüringen lebenden Syriern und Afghanen ermöglichen, ihre nächsten Verwandten in Not nachzuholen, laufen zum Jahresende aus. Diese kleine Tür für syrische und afghanische Familie wieder zu schließen, ist nach Ansicht von Kruppa "menschlich und integrationspolitisch" ein Fehler.



Die Kosten für das Land beschränkten sich dabei auf die Absicherung der Gesundheitsversorgung, erklärte Kruppa weiter. Für alle weiteren Lebenshaltungskosten kämen private Verpflichtungsgeber auf.

Das Programm war 2013 erstmalig für syrische Geflüchtete aufgelegt worden. Die rot-rot-grüne Landesregierung hatte es weitergeführt und 2022 nach der Machtübernahme der Taliban auch für afghanische Geflüchtete aufgelegt.