Der Abfall bleibt liegen: Müllabfuhr in Erfurt und Weimar streikt

Erfurt - In Erfurt und Weimar bleibt der Müll am heutigen Dienstag liegen. Grund dafür ist ein Warnstreik.

In Erfurt und Weimar wird der Müll nicht abgeholt. (Symbolfoto) © Peter Byrne/PA Wire/dpa

Eine Sprecherin der Gewerkschaft ver.di teilte mit, dass in den beiden Thüringer Städten die Mülltonnen nicht geleert werden. Zuvor hatte MDR Thüringen berichtet.

Der liegengebliebene Müll werde auch nicht an einem Nachholtermin abgeholt, sondern bleibt bis zum nächsten regulären Termin liegen.

An den Wertstoffhöfen werde auch nichts angenommen, wie es heißt. Neben dem Streik bei der Müllabfuhr wird auch in insgesamt sechs kommunalen Kindertagesstätten in Erfurt nicht passieren.

Wie TAG24 bereits am Montag berichtete, bleiben die Kitas wegen eines Warnstreiks dicht. Dies hatte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) angekündigt. Zwölf weitere Kitas bieten derweil einen Notbetrieb an. Die Betreuung findet allerdings nur verkürzt statt.

Im Tarifstreit fordert die Gewerkschaften für ihre Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Von der Arbeitgeberseite gab es bislang noch kein Angebot.