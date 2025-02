Diese romantischen Orte in Thüringen könnt Ihr am Valentinstag besuchen

Die Erfurter Krämerbrücke ist oftmals ein Zielort für Dates. Auch am Valentinstag dürften zahlreiche Verliebte den Weg in die Altstadt suchen. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Die Wartburg bei Eisenach, der Park an der Ilm in Weimar und die Erfurter Altstadt samt Krämerbrücke sehen sowohl die Reisewebsite "Tripadvisor" als auch der KI-Chatbot ChatGPT ganz vorn, wenn es um Orte für Turteltauben in Thüringen geht.

Verheißungsvoll funkelnde Sterne können Verliebte besonders gut von der Rhön aus beobachten, in manchen Nächten ist sogar die Milchstraße zu sehen. Auch manche Ferienunterkunft ist dort auf den Sternen-Tourismus spezialisiert und bietet direkt vom Bett aus mit großen Fenstern einen Blick in den Nachthimmel.

Verliebte, die in der Rhön nicht nur in den Himmel schauen wollen, können für ein besonderes Foto eine an ein Herz erinnernde Sitzbank mit Panoramablick am Kartoffelberg nahe Geisa ansteuern. Dorthin führt der "Weg der Hoffnung": Von der Gedenkstätte Point Alpha als Erinnerungsort der deutschen Teilung aus säumen große Skulpturen aus Eisen die Route.

Unabhängig vom Wetter können Paare im Zeiss-Planetarium in Jena einen Blick auch in ferne Galaxien werfen und Musik-Lasershows erleben.