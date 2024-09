13.09.2024 14:24 Dritter Fall in kurzer Zeit: Gas-Austritt in Flüchtlingsunterkunft

In Sonneberg musste am Donnerstagnachmittag erneut das Flüchtlingsheim in der Neuhäuser Straße evakuiert werden.

Von Christian Rüdiger

Sonneberg - In Sonneberg musste am Donnerstagnachmittag erneut das Flüchtlingsheim in der Neuhäuser Straße evakuiert werden. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Nach den erfolgreiche Maßnahmen konnten die Asylbewerber in die Unterkunft zurückkehren. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa Wie die Polizei berichtet, war Chlorgas ausgetreten. Laut den Beamten besteht der Verdacht, dass die chemische Reaktion beim Wäschewaschen von Bewohnern ausgelöst wurde. Konkrete Hinweise auf einen Verursacher gibt es bislang jedoch nicht. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes klagte anschließend über gesundheitliche Probleme. Einige Bewohner hatten weiterhin mit gereizten Augen zu kämpfen. Nichtsdestotrotz konnte alle Bewohner die Flüchtlingsunterkunft eigenständig verlassen. 50 bis 60 Flüchtlinge wurden vorübergehend in einer Schulturnhalle untergebracht. Am frühen Donnerstagabend konnten die Asylbewerber die Unterkunft wieder betreten. Rund 100 Feuerwehrleute, Polizisten und Mitarbeiter des DRK sowie des Katastrophenschutzes waren vor Ort. Laut Angaben der Polizei war es bereits der dritte ähnlich gelagerte Fall in der Flüchtlingsunterkunft in der vergangenen Wochen.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa