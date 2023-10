19.10.2023 17:07 Drohbrief sorgt für Polizeieinsatz an Schule in Thüringen

An einer Schule in Mihla ist es am Donnerstag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Hintergrund war ein anonymes Schriftstück. Die Ermittlungen dauern an.

Von Carsten Jentzsch

Mihla - Polizeieinsatz an einer Schule in Mihla (Wartburgkreis)! Es wurden umgehend polizeiliche Maßnahmen eingeleitet. (Symbolbild) © 123RF/chris77ho Wie die Polizei am späten Nachmittag mitteilte, wurde die Polizeiinspektion Eisenach gegen 11.30 Uhr darüber informiert, dass in einer Schule in Mihla ein anonymes Schriftstück aufgefunden worden sei. Den Angaben nach wurden umgehend polizeiliche Maßnahmen "zur Verifizierung einer möglichen Gefährdungslage" eingeleitet, erklärten die Beamten. An dem Einsatz war auch ein Fährtensuchhund beteiligt. Es wurden unter anderem schulische Bereiche nach verdächtigen Gegenständen abgeprüft, intensive Ermittlungen zum Verfasser des Schreibens initiiert, und Zeugenbefragungen durchgeführt. Thüringen Hausaufgaben mit ChatGPT? Thüringer Datenschützer warnt vor künstlicher Intelligenz Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an, hieß es am späten Nachmittag. Für Schüler, Lehrer sowie Eltern stehen Polizeibeamte als Ansprechpartner zur Verfügung. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird laut Polizei nicht davon ausgegangen, dass eine "bedrohliche Situation" vorlag.

