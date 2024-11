Durchsuchungen bei Polizisten in Thüringen - sieben Beamte beschuldigt!

Erfurt/Gera - Durchsuchungen bei Polizisten in Thüringen !

Bei Polizeibeamten im Kreis Saalfeld-Rudolstadt fanden Durchsuchungen statt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Am Donnerstagmorgen fanden Durchsuchungen bei Polizeibeamten im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt statt. Das ging am Morgen aus Angaben der Landespolizeidirektion Thüringen hervor.

Die Durchsuchungen beruhen den Angaben zufolge auf Durchsuchungsbeschlüssen des Amtsgerichtes Gera.

Gegenwärtig richten sich die Ermittlungen gegen sieben beschuldigte Polizeibeamte der LPI (Anm. d. Red.: Landespolizeiinspektion) Saalfeld, "wegen des Vorwurfs des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gemäß §§ 315b, 315 StGB (Anm. d. Red: Strafgesetzbuch), der in der hier im Raum stehenden Tatbestandsalternative des Herbeiführens eines Unglücksfalls Freiheitsstrafen von 1 bis zu 10 Jahren vorsieht", wie TAG24 auf Anfrage von der Staatsanwaltschaft Gera erfuhr.

Den Beamten werde zur Last gelegt, im Rahmen von Verkehrskontrollen beziehungsweise Anhaltungen "unverhältnismäßige" Mittel eingesetzt zu haben, hieß es am Mittag in der Antwort der Staatsanwaltschaft.

"Insoweit standen die Gefahren der Eingriffe außer Verhältnis zu den Anlässen der Maßnahmen und bargen ein hohes Unfallrisiko, welches sich im Einzelfall auch mit teils schwereren Verletzungen der zu kontrollierenden Personen realisiert hat", so die Staatsanwaltschaft Gera weiter.