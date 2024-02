Eine Woche Ferien, dann müssen Thüringens Schüler in den sehr kurzen Mega-Endspurt

Erfurt - Eine Woche Pause, dann in den Endspurt: Für rund 210.000 Schülerinnen und Schüler starten in Thüringen am Wochenende die Winterferien. Das zweite Halbjahr wird kurz und es stehen Prüfungen an.

Die Winterferien starten in Thüringen zeitgleich mit Sachsen und Bayern. Eine Woche Pause, dann geht es in den Endspurt: Für die älteren Schüler stehen etliche Prüfungen an. Los geht es am 12. April mit den Abiturprüfungen in Biologie, Chemie und Physik.

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (70, Linke) sprach angesichts des sehr kurzen zweiten Halbjahres von "Herausforderungen" für Schüler in Abschlussklassen. (Archivbild) © Jacob Schröter/dpa

In diesem Schuljahr starten die Sommerferien in Thüringen sehr früh: Schon am 20. Juni geht es in die große Pause. Der Unterricht im neuen Schuljahr startet dann am 1. August - und damit im Hochsommer; heiße Tage sind also nicht ausgeschlossen.

Zudem fällt dadurch das zweite Schulhalbjahr sehr kurz aus. "Das stellt Schülerinnen und Schüler in Abschlussklassen vor Herausforderungen, die aber durch die erfahrenen Lehrkräfte mit genügend Vorlauf entsprechend Berücksichtigung finden und fanden", so Holter.

Mit dem neuen Schuljahr startet in Thüringen auch das Startchancen-Programm. "Wir wollen damit Schulen in herausfordernder Lage unterstützen und soziale Benachteiligungen im Bildungswesen bekämpfen", sagte Holter.

Über das Programm sollen in den kommenden zehn Jahren rund 460 Millionen Euro an 100 ausgewählte Schulen in Thüringen fließen.