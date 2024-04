Eis essen im Sommer bleibt weiterhin teuer

Gotha/Erfurt - Süß, kalt, teuer? Beim Speiseeis in Thüringens Cafés zeichnen sich in dieser Saison keine sinkenden Preise ab.

Dazu kommen Junghans zufolge weiter hohe Energiekosten für die Herstellung von Speiseeis. "Eine Kugel da für weniger als einen Euro zu verkaufen, würde die Herstellungskosten kaum decken."

Derweil hofft Junghans am sonnigen Wochenende auf viel Nachfrage nach Eis in seinem Café in Gotha. Auch die DEHOGA Thüringen sieht viel Potenzial in den sommerlichen Tagen: "Ein Ansturm auf die Außengastronomie ist eigentlich garantiert", so Arlette Unger, Pressereferentin des Branchenverbands.