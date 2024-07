Ermittlungen gegen Angestellte von Polizeischule eingestellt - Leiter Jürgen Loyen macht klare Ansage!

Meiningen - Die Vorwürfe wegen angeblich schwerer Verfehlungen von Bediensteten der Polizeischule des Landes bleiben nach Untersuchungen interner Ermittler der Thüringer Polizei und der Staatsanwaltschaft Meiningen ohne strafrechtliche Folgen. Der Leiter der Polizeischule Jürgen Loyen machte eine Ankündigung und fand in diesem Zusammengang deutliche Worte.

Unter anderem stand der Vorwurf im Raum, in den Jahren zwischen 2017 und 2023 könnten Vorgesetzte Polizeischülerinnen gegen Geschlechtsverkehr gute Noten gegeben haben.

Die wegen der Vorwürfe geführten sieben Ermittlungsverfahren seien inzwischen alle eingestellt worden, sagte der Leiter der Ermittlungen, Andy Bergmann, der Deutschen Presseagentur in Meiningen.

Tatsächlich hätten sie ein in Einzelfällen unprofessionelles und distanzloses Verhalten zwischen Vorgesetzten und Polizeischülern festgestellt, sagte Bergmann. "Trotz der Tatsache, dass die Verfahren durch die Staatsanwaltschaft Meiningen eingestellt wurden, ist nicht alles, was dort passiert ist, richtig."

© Michael Reichel/dpa

Der Leiter der Polizeischule, Jürgen Loyen, kündigte an, in den nächsten Monaten ein sogenanntes Compliance-Regelwerk für die Einrichtung erarbeiten zu wollen, in dem detailliert festgeschrieben sein soll, wie sich Vorgesetzte und Polizeischüler dort zu verhalten hätten.

Zentral sei dabei, dass es einen von gegenseitigem Respekt geprägten, professionellen Umgang gebe. "Ich erwarte eben nicht das kumpelhafte Du", sagte Loyen.



Eine weitere Schlussfolgerung aus den Vorfällen der Vergangenheit sei, dass auch der Eignungstest für potenzielle Polizeischüler noch einmal überprüft werden solle, sagte Loyen. "Wir müssen viele Prozesse überarbeiten, natürlich gehört da das Eignungs- und Auswahlverfahren mit dazu."