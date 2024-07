Explosion in Müllauto: Gaskartusche im Abfall entsorgt

Föritztal - In einem Müllfahrzeug im Landkreis Sonneberg ist es am Dienstagmorgen zu einer Explosion gekommen.

Der bzw. die Unbekannten hatten die SodaStream-Kartusche im Hausmüll entsorgt. (Symbolfoto) © Lennart Preiss/dpa

Ein 31-jähriger Mitarbeiter hatte am Dienstagmorgen in der Straße Bellershöhe im Ortsteil Judenbach mehrere Gelbe Säcke in das Müllauto eingeladen.

Als die Säcke im Laderaum des Fahrzeuges waren, gab es plötzlich einen lauten Knall, teilte die Polizei am Mittwochvormittag mit. Der 31-Jährige klagte anschließend über starke Schmerzen im Ohr sowie Unwohlsein.

Er wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellte der Arzt ein Knalltrauma fest.

Die Explosion sei laut den Einsatzkräften offenbar von einer SodaStream-Kartusche verursacht worden. Unbekannte hatten die Kartusche im Gelben Sack entsorgt. Beim anschließenden Pressvorgang im Laderaum des Müllautos kam es dann zur Explosion.

Wer die Kartusche im Gelben Sack entsorgt hatte, ist noch unklar. Die Ermittlungen seitens der Polizei wurden jedoch wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.