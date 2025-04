22.04.2025 09:50 Familienstreit endet dramatisch: Person mit Messerstichen getötet

Nach einem Familienstreit mit einem Todesopfer am Samstagabend in Altenburg sitzt ein Verdächtiger in U-Haft.

Von Birgit Zimmermann, Christian Rüdiger Altenburg - Nach einem Familienstreit mit einem Todesopfer am Samstagabend in Altenburg sitzt ein Verdächtiger in U-Haft. Der tödliche Familienstreit führte zu einem Großeinsatz der Polizei. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa Gegen den 50-Jährigen werde wegen des Verdachts auf Totschlag ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft Gera nun mit. Er soll dem Opfer "im Rahmen einer familiären Auseinandersetzung" mit einem Messer tödliche Stichverletzungen zugefügt haben. Die Tat hatte sich am Samstagabend gegen 22 Uhr in der Geraer Straße ereignet. Der tödliche Familienstreit hatte einen Großeinsatz der Polizei zur Folge. Nähere Details gaben die Ermittler bislang noch nicht bekannt. "Weitergehende Angaben, insbesondere auch zu den Hintergründen der Tat, können mit Rücksicht auf die andauernden Ermittlungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gemacht werden", hieß es von der Staatsanwaltschaft. Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Umständen nimmt die Kriminalpolizei in Gera unter der Telefonnummer 0365/8234-1465 entgegen.

